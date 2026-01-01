Un escape room din București intră în topul mondial – primește premiu la Best of Morty 2025
Escape Reality, primul escape room din lume cu propria aplicație de realitate augmentată, a câștigat premiul internațional „Best of Morty” 20...
Doar ce conteaza
Pana unde poate merge libertatea de expresie? Simplu: pana unde merge si libertatea religioasa Dupa Samsung, acum si LG Electronics se distanteaza de Google Palm revine la viata, ca subsidiara a chinezilor de la TCL, proprietarii marcii Alcatel Xiaomi si Huawei, umar la umar la vanzarile de smartphone-uri
Scris de Nicolae Ionescu
Escape Reality, primul escape room din lume cu propria aplicație de realitate augmentată, a câștigat premiul internațional „Best of Morty” 2025. „Ghicitorile Sfinxului”, camera care a adus această distincție, este o aventură inspirată din Egiptul Antic și una dintre cele mai noi destinații de divertisme... citeste in continuare
Scris de Nicolae Ionescu
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) a găzduit dezbaterea dedicată transformării digitale a sistemului de sănătate, organizată de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest), în cadrul căreia Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat în premieră principalele ... citeste in continuare
Scris de Nicolae Ionescu
O investiție de peste două milioane de euro în una dintre cele mai moderne linii integrate de producție editorială din regiune. Noua infrastructură permite realizarea întregului flux tehnologic – de la fișierul digital până la volumul tipărit și finisat – într-un timp record și cu o capacitate de producți... citeste in continuare
Stela și Luna au lansat "StelaLuna și Vocea Interzisă”, primul serial românesc original de comedie muzicală din online, creat pentru preadolescenți. Acesta a adunat deja 1 million de vizualiz...
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) a găzduit Conferința Națională de Sănătate Publică #UndeDoare – „De la povara bolii la valoarea reală a colaborării. Cum reconstrui...
Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României s-a întâlnit, la Domeniul Regal Peleș, cu studenții Facultății de Horticultură a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinar...
Un studiu publicat în martie 2026 arată că peste șapte din ultimele 20 de postări ale părinților includ cel puțin unul dintre copii. Iar publicarea postărilor despre copii pe rețelele social...
Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața elevilor, experții internaționali atrag atenția asupra unei provocări mai puțin vizibile: diferența dintre performan...
O investiție de peste două milioane de euro în una dintre cele mai moderne linii integrate de producție editorială din regiune. Noua infrastructu...
Escape Reality, primul escape room din lume cu propria aplicație de realitate augmentată, a câștigat premiul internațional „Best of Morty” 20...
Scandalul Volkswagen este departe de a se fi incheiat. In timp ce zeci de mii de romani asteapta decizia oficiala a chemarii masinilor in service pent...
XiaoMi Mi Pad este una dintre cele mai bine vandute tablete pe piata din Asia, in segmentul ei. Cu un procesor NVIDIA Tegra K1 si un ecran de 7.9 inch...
McCann PR a preluat comunicarea pentru Burlington English România, o companie de top în domeniul educației, cu o prezență globală în 32 de ță...
Guvernul s-a angajat in fata FMI ca CFR Marfa va fi privatizata pana la jumatatea lunii mai. Guvernul s-a angajat in fata FMI ca CFR Marfa va fi p...
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) a găzduit dezbaterea dedicată transformării digitale a sistemului de sănătate, organizat...
Disputa intre actionarii celei mai mari retele sociale a Rusiei tocmai ce a escaladat luni, miza fiind controlul VKontakte, un gigant online cu peste ...
Adrian Dumitrascu, Instructor de Fitness si Personal Trainer, a ocupat Locul al-III-lea in cadrul competitiei Next Top Trainer, organizata de publicat...
„Castigatorul unui litigiu este cel mai mare perdant” spunea Abraham Lincoln. Iar motivele care stau la baza acestei afirmatii sunt legate de ...