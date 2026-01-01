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Un escape room din București intră în topul mondial - primește premiu la Best of Morty 2025

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Escape Reality, primul escape room din lume cu propria aplicație de realitate augmentată, a câștigat premiul internațional „Best of Morty” 2025.  „Ghicitorile Sfinxului”, camera care a adus această distincție, este o aventură inspirată din Egiptul Antic și una dintre cele mai noi destinații de divertisme... citeste in continuare

Transformarea digitală a sistemului de sănătate, în dezbatere la BCUB

Transformarea digitală a sistemului de sănătate, în dezbatere la BCUB

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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) a găzduit dezbaterea dedicată transformării digitale a sistemului de sănătate, organizată de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest), în cadrul căreia Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat în premieră principalele ... citeste in continuare

Poșta Română a inaugurat noua divizie Poșta Tipografie

Poșta Română a inaugurat noua divizie Poșta Tipografie

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O investiție de peste două milioane de euro în una dintre cele mai moderne linii integrate de producție editorială din regiune. Noua infrastructură permite realizarea întregului flux tehnologic – de la fișierul digital până la volumul tipărit și finisat – într-un timp record și cu o capacitate de producți... citeste in continuare

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Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României s-a întâlnit, la Domeniul Regal Peleș, cu studenții Facultății de Horticultură a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinar...

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Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața elevilor, experții internaționali atrag atenția asupra unei provocări mai puțin vizibile: diferența dintre performan...

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Poșta Română a inaugurat noua divizie Poșta Tipografie

Poșta Română a inaugurat noua divizie Poșta Tipografie

O investiție de peste două milioane de euro în una dintre cele mai moderne linii integrate de producție editorială din regiune. Noua infrastructu...

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Un escape room din București intră în topul mondial – primește premiu la Best of Morty 2025

Un escape room din București intră în topul mondial - primește premiu la Best of Morty 2025

Escape Reality, primul escape room din lume cu propria aplicație de realitate augmentată, a câștigat premiul internațional „Best of Morty” 20...

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