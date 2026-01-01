Două surori din România creează un fenomen pe YouTube: StelaLuna și Vocea Interzisă Stela și Luna au lansat "StelaLuna și Vocea Interzisă”, primul serial românesc original de comedie muzicală din online, creat pentru preadolescenți. Acesta a adunat deja 1 million de vizualiz...

Conferința Națională de Sănătate Publică #UndeDoare Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) a găzduit Conferința Națională de Sănătate Publică #UndeDoare – „De la povara bolii la valoarea reală a colaborării. Cum reconstrui...

Un program de restaurare care unește generații Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României s-a întâlnit, la Domeniul Regal Peleș, cu studenții Facultății de Horticultură a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinar...

Unul din trei copii români le-a cerut părinților să șteargă postări în care apare Un studiu publicat în martie 2026 arată că peste șapte din ultimele 20 de postări ale părinților includ cel puțin unul dintre copii. Iar publicarea postărilor despre copii pe rețelele social...